Трехкратный чемпион мира прокомментировал неудачную игру Овечкина

«Спад Овечкина? Давайте подождём. Ещё до конца чемпионата 40 матчей. Потом уже будем говорить. Всякое бывает. Это спорт. Там небольшая пауза у «Вашингтона» на Матч звёзд. Поэтому, я надеюсь, всё будет хорошо.



Сколько в итоге забьёт? Чего гадать? Давайте посмотрим. Время покажет», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.