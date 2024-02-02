Овечкин вспомнил драфт на Матче звезд НХЛ

«Я старался стать последним. Пытался сказать капитану об этом. Но я на 100% знал, что не буду последним.



Знал, что они меня подставят. Я хотел этот автомобиль. У меня есть машины. Она мне не была нужна… Я хотел отдать его на благотворительность», — приводит слова Овечкина The Athletic.