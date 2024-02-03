В НХЛ объяснили, почему сборная России не сыграет на турнире НХЛ
Вице-комиссар Национальной хоккейной лиги Билл Дейли объяснил почему сборная России не выступит на турнире сборных команд, который проводит лига.
В пятницу НХЛ объявила о проведении в феврале 2025 года турнира сборных команд, составленных из игроков лиги. Участие в нем примут четыре сборные - Канада, США, Финляндия и Швеция.
Сборную России в итоге было решено не приглашать. Заместитель комиссара НХЛ Билл Дейли объяснил причины этого решения.
"Мы достаточно открыто показали, что не поддерживаем проведение специальной военной операции на Украине. Но мы поддерживаем индивидуальных спортсменов из России и не оказываем на них никакого давления. Учитывая позицию МОК и обстоятельства, мы пришли к решению, что сейчас не самое лучшее время для включения сборной России в состав участников турнира", - сказал он.