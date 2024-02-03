В НХЛ объяснили, почему сборная России не сыграет на турнире НХЛ

"Мы достаточно открыто показали, что не поддерживаем проведение специальной военной операции на Украине. Но мы поддерживаем индивидуальных спортсменов из России и не оказываем на них никакого давления. Учитывая позицию МОК и обстоятельства, мы пришли к решению, что сейчас не самое лучшее время для включения сборной России в состав участников турнира", - сказал он.