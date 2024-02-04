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Американский хоккеист Миллер назвал Сочи своим любимым городом России

Защитник казанского «Ак Барса» Митчелл Миллер заявил, что Сочи является его любимым российским городом, передает «РБ Спорт».

Американский хоккеист Миллер назвал Сочи своим любимым городом России
© Газета.Ru

«Все города в России, в которых я был, реально хороши. Пока что мое любимое место — это Сочи. Но и остальные города прекрасны. Сочи — это российский Майами», — сказал Миллер.

В текущем сезоне Миллер сыграл 22 матча. Он забросил две шайбы и отдал семь результативных передач.

В турнирной таблице Восточной конференции клуб из столицы Татарстана занимает четвертое место, набрав 72 очка. Первое место занимает магнитогорский «Металлург», имея в активе 84 балла. На второй строчке идет омский «Авангард», набрав 82 очка. Замыкает тройку сильнейших уфимский «Салават Юлаев», набрав 79 очков.

В следующем матче «Ак Барс» на своей площадке сыграет с новосибирской «Сибирью». Матч пройдет 5 февраля. Команды выйдут на лед в 19.00 по московскому времени.

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