Команда Мэттьюса с Шестеркиным выиграла Матч звезд НХЛ

Команда американского нападающего "Торонто Мэйпл Лифс" Остона Мэттьюса одержала победу в Матче звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В финале противостояния команда Мэттьюса обыграла команду канадца Коннора Макдэвида, который выступает в "Эдмонтон Ойлерз". Встреча прошла на "Скотиабанк Арене" в Торонто и завершилась со счетом 7:4.

Игра проходила в формате "3 на 3", два периода по 10 минут. Капитан команды Остон Мэттьюс забросил две шайбы и сделал одну голевую передачу. Также в его команде Клэйтон Келлер, Алекс Дебринкэт и Мэтью Барзал набррали по 3 (1+2) очка.

Примечательно, что за обе команды играли российские голкиперы - Игорь Шестеркин из "Нью-Йорк Рейнджерс" играл за команду Мэттьюса, а ворота соперников защищал вратарь "Флориды Пантерз" Сергей Бобровский. Оба отыграли по одному тайму и пропустили одинаковое количество шайб - по три. Шестеркин отразил семь ударов по своим воротам из десяти, Бобровский сделал десять сэйвов.