Тренер СКА Ротенберг призвал «не расслаблять булки»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил игру своей команде в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против "Салавата Юлаева". Его слова передает "Чемпионат".
"Тяжелая победа. Два периода отлично играли, в третьем наудалялись, отошли от наших принципов. Вели 4:0 перед третьим и закончили 4:3? Это спорт, соперник добавил. Дисциплина - надо держать удар, не отходить от своих принципов игры. Надо отдать должное сопернику, они отлично провели третий период. Для нас это хороший урок, нельзя булки расслаблять! Учтем это на будущее.", - сказал Ротенберг.
Встреча между командами завершилась победой петербуржцев со счетом 4:3. После двух периодов подопечные Романа Ротенберга вели со счетом 4:0.
СКА, набрав 83 очка, продолжает возглавлять турнирную таблицу Западной конференции. На три очка меньше у идущего вторым ярославского "Локомотива". Третьим идет "Динамо" (79 очков).
Петербуржцы уже обеспечили себе участие в плей-офф Кубка Гагарина.