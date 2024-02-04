Тренер СКА Ротенберг призвал «не расслаблять булки»

"Тяжелая победа. Два периода отлично играли, в третьем наудалялись, отошли от наших принципов. Вели 4:0 перед третьим и закончили 4:3? Это спорт, соперник добавил. Дисциплина - надо держать удар, не отходить от своих принципов игры. Надо отдать должное сопернику, они отлично провели третий период. Для нас это хороший урок, нельзя булки расслаблять! Учтем это на будущее.", - сказал Ротенберг.