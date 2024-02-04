Московское «Динамо» проиграло по буллитам «Локомотиву» в КХЛ, ведя 3:0 по ходу матча
Ярославский «Локомотив» по буллитам победил московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча в Москве завершилась со счетом 4:3 (0:3, 2:0, 1:0, 0:0, 1:0). В составе «бело голубых» хет трик в течение шести минут в первом периоде оформил Седрик Пакетт. У «Локомотива» отличились Мартин Гернат, Даниил Бут и Степан Никулин, который также стал автором решающего буллита.
«Локомотив» набрал 82 очка и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, «Динамо» (80) идет третьим.
Команда Алексея Кудашова в следующем матче 6 февраля примет екатеринбургский «Автомобилист», ярославцы днем позже сыграют дома с новосибирской «Сибирью».
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