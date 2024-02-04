Московское «Динамо» проиграло по буллитам «Локомотиву» в КХЛ

Встреча в Москве завершилась со счетом 4:3 (0:3, 2:0, 1:0, 0:0, 1:0). В составе «бело голубых» хет трик в течение шести минут в первом периоде оформил Седрик Пакетт. У «Локомотива» отличились Мартин Гернат, Даниил Бут и Степан Никулин, который также стал автором решающего буллита.