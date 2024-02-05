ЦСКА пригласил американского телеведущего Такера Карлсона на матч КХЛ

По информации «Матч ТВ», хоккейный клуб ЦСКА пригласил знаменитого американского журналиста Такера Карлсона посетить домашний матч команды против «Витязя».

Игра состоится 19 февраля на «ЦСКА Арене» в рамках Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Ранее стало известно, что экс телеведущий Fox News Такер Карлсон впервые приехал в Россию. Известный обозреватель сейчас находится в Москве. 3 февраля он посетил Большой театр.