Агент: никакого клубного патриотизма в российском хоккее на данный момент нет

"Никакого клубного патриотизма в российском хоккее на данный момент нет. Команды активно перекупают игроков, хоккеисты переходят из одной команды в другую. В настоящее время пропала такая приверженность клубам, как это было раньше. На мой взгляд, такие кардинальные изменения в этом вопросе связаны с развращенностью участников, речь идет как про хоккеистов, так и про команды", - сказал Дементьев.