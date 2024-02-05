Агент: никакого клубного патриотизма в российском хоккее на данный момент нет
Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев считает, что сейчас в российском хоккее не осталось игроков верных своему клубу, как вратарь футбольного ЦСКА Игорь Акинфеев. Его слова передает Legalbet.
"Никакого клубного патриотизма в российском хоккее на данный момент нет. Команды активно перекупают игроков, хоккеисты переходят из одной команды в другую. В настоящее время пропала такая приверженность клубам, как это было раньше. На мой взгляд, такие кардинальные изменения в этом вопросе связаны с развращенностью участников, речь идет как про хоккеистов, так и про команды", - сказал Дементьев.
Сейчас в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) проходят заключительные матчи. 29 февраля уже стартует раунд плей-офф. В нем уже обеспечили себе участие ЦСКА, "Локомотив", СКА, московское "Динамо", "Спартак" и нижегородское "Торпедо", "Салават Юлаев", "Металлург" и омский "Авангард".
Действующим обладателем является ЦСКА. В апреле 2023 года команда Сергея Федорова обыграла в финале "Ак Барс".