Овечкин прокомментировал свою низкую результативность в нынешнем сезоне

«Очевидно, от меня зависит, что нужно делать лучше, чтобы мои броски попали в ворота. Но иногда, возможно, не будет 100% шансов, но ты должен их использовать. Потом, когда забивается гол, ты чувствуешь себя намного комфортнее и тебе намного больше нравится собственная игра», — приводит слова Овечкина пресс-служба Национальной хоккейной лиги.