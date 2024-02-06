Кучеров потерял единоличное лидерство в гонке бомбардиров НХЛ

Канадский нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Рейнджерс», который прошел в ночь на 6 февраля и завершился победой клуба из Нью-Йорка со счетом 2:1 в овертайме.

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Для Маккиннона этот гол стал 32 в текущем сезоне регулярного чемпионата. Теперь на его счету 85 (32+53 очков). Столько же баллов набрал российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, теперь хоккеисты делят первое место в гонке лучших бомбардиров текущего сезона Национальной хоккейной лиги.

В текущем сезоне на счету Кучерова 49 проведенных матчей в НХЛ, в которых он забросил 32 шайбы и сделал 53 результативные передачи. 30 января Кучеров был признан лучшим игроком прошедшей недели в НХЛ. Тогда в трех играх регулярного чемпионата он набрал 9 (4+5) очков.