Члена Зала хоккейной славы Макдональда госпитализировали после сердечного приступа

70 летний канадец написал в социальной сети, что в воскресенье у него произошел сердечный приступ в международном аэропорту Калгари. Бывший хоккеист возвращался с Матча всех звезд НХЛ в Торонто. Две медсестры, направлявшиеся на свои рейсы, оказали хоккеисту первую помощь.