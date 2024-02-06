Члена Зала хоккейной славы Макдональда госпитализировали после сердечного приступа
Член Зала хоккейной славы Лэнни Макдональд был госпитализирован после сердечного приступа.
70 летний канадец написал в социальной сети, что в воскресенье у него произошел сердечный приступ в международном аэропорту Калгари. Бывший хоккеист возвращался с Матча всех звезд НХЛ в Торонто. Две медсестры, направлявшиеся на свои рейсы, оказали хоккеисту первую помощь.
— Это правда, что даже крепким старикам иногда нужна помощь, — написал Макдональд.
Макдональд забил 500 голов и сделал 506 передач в 1111 играх за 17 сезонов НХЛ за «Торонто», «Колорадо» и «Калгари», обладатель Кубка Стэнли 1989. Макдональда ввели в Зал хоккейной славы в 1992 году, в 2022 м он был награжден Орденом хоккея Канады.