Нападающий «Вегаса» назвал два различия между хоккеем в России и в Америке

«Ощущаю ли какую-нибудь разницу между хоккеем в России и в Америке? Да, ощущаю, конечно. Скорости намного быстрее. Нужно намного быстрее принимать правильные решения на площадке. Намного больше физического хоккея, много силовой борьбы. Вот это два аспекта, которые отличаются.



К какому хоккею полегче адаптироваться? У меня не было проблем с адаптацией — что в России, что в Северной Америке, когда переехал. Я нашёл свой хоккей, перенастроил себя на ту волну, на которой здесь играют, на ту систему и видение хоккея, о которых тренеры тут рассказывают. Они показывают, что хотят видеть на площадке», — сказал Дорофеев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.