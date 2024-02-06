«Вашингтон» ищет причину провала Овечкина в сезоне НХЛ

«Я пытаюсь выяснить, почему же это так? Почему его процент бросков низкий? Вот где мои бессонные ночи. Чем я могу ему помочь? Мы работаем над разными вещами, в том числе чтобы он мог забивать больше при игре «пять на пять», — заявил Карбери.