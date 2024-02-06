$91.24+0.5898.23-0.42
Войти в почту

«Вашингтон» ищет причину провала Овечкина в сезоне НХЛ

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери заявил, что в клубе работают над тем, чтобы повысить результативность российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина. Слова специалиста приводит официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Вашингтон» ищет причину провала Овечкина в сезоне НХЛ
© Газета.Ru

«Я пытаюсь выяснить, почему же это так? Почему его процент бросков низкий? Вот где мои бессонные ночи. Чем я могу ему помочь? Мы работаем над разными вещами, в том числе чтобы он мог забивать больше при игре «пять на пять», — заявил Карбери.

Всего в текущем сезоне на счету российского форварда 44 матча в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, в которых он оформил девять заброшенных шайб и 22 результативные передачи. Он реализует лишь 6% бросков по воротам (при 14,3% в прошлом сезоне).

Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. На счету россиянина 831 шайба. Легендарный канадец забросил 894 шайбы за карьеру в НХЛ, на данный момент Овечкин отстает от него на 63 гола.

7 февраля «Вашингтон» проведет домашний матч против «Монреаль Канадиенс». Стартовая сирена прозвучит в 03:00 по московскому времени. После 47 матчей «Кэпиталз» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда отстает на пять очков от зоны плей-офф.

Хоккей
Спенсер Карбери
Уэйн Гретцки
Александр Овечкин
Главное о спорте
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости