Экс-директор «Трактора»: Овечкин стал жалеть себя

«Одна из причин, почему Овечкин сбавил, – он стал жалеть себя, меньше тренироваться и больше отдыхать. Я могу предположить, что во время предсезонной подготовки были снижены к себе требования. У него сильно спала скорость, по ней он худший.



Сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки? Побить этот рекорд ему проблематично. И если так задуматься: а нужен ли этот рекорд? Овечкин и так великий игрок, многое сделал для хоккея и всё всем доказал», — приводит слова Баландина «РБ Спорт».