ЦСКА потерпел третье поражение подряд

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» состоялся матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лини между «Салаватом Юлаевым» и ЦСКА . Победу в матче одержали уфимцы со счётом 2:0.

Долгое время команды не могли открыть счёт в матче. Первый гол был забит на 55-й минуте матча, когда отличился нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо с передач Александра Шарова и Данила Башкирова. Вторую шайбу уфимцы забросили в пустые ворота при игре в меньшинстве — голом отметился Никита Зоркин с передачи вратаря Александра Самонова. Армейцы так и не смогли распечатать ворота Самонова, который оформил «сухой» матч.