«Локомотив» обыграл «Сибирь» и вернулся на первое место Запада

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» завершился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и «Сибирью». Победу в упорном матче одержали ярославцы со счётом 3:2 в овертайме.

«Сибирь» открыла счёт на девятой минуте матча благодаря голу в большинстве лучшего снайпера клуба Энди Андреоффа. Новосибирцы удвоили преимущество в счёте под занавес первого периода — очередное большинство реализовал Тейлор Бек. Ярославцы бросились в погоню со второго периода, и уже на 22-й минуте Степан Никулин сократил отставание в счёте. Никулин оформил дубль в середине третьего периода, сравняв счёт. Основное время матча завершилось вничью. В овертайме Никулин оформил хет-трик и принёс ярославцам победу.