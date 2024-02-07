Овечкин забросил 832 шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки
Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин отметился голом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Монреаль Канадиенс".
Игрок отличился на 27-й минуте поединка, его ассистентами выступили Дилан Строум и Мартин Фехервари. Шайба Овечкина позволила "Вашингтону" сократить отставание в счете, "Кэпиталз" по ходу второго периода проигрывают - 1:3.
Всего в текущем сезоне на счету Овечкина 45 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, в которых он оформил десять заброшенных шайб и 22 результативные передачи.
В январе он пропустил несколько игр из-за повреждения. Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки.
Теперь на счету россиянина 832 шайбы. Легендарный канадец забросил 894 шайбы за карьеру в НХЛ, на данный момент Овечкин отстает от него на 62 гола. До текущей встречи с "Монреалем" после 47 матчей "Кэпиталз" занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда отстает на пять очков от зоны плей-офф.