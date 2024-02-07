Задоров провел сокрушительный силовой прием против защитника «Каролины»

В ночь с 6 на 7 февраля мск на льду «Пи-Эн-Си-Арены» в американском Роли состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ. «Каролина Харрикейнз» уступила на своей площадке «Ванкувер Кэнакс» со счётом 2:3.

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В конце первого периода российский защитник «Ванкувер Кэнакс» Никита Задоров провёл сокрушительный силовой приём против американского защитника «ураганов» Джейлена Чатфилда, который отлетел в борт.

В составе «косаток» Никита провёл 25 матчей, в которых отметился четырьмя результативными передачами при показателе полезности «+6». Всего в НХЛ защитник провёл 613 встреч и набрал 136 (42+94) очков. Это его последний год по двухлетнему контракту с зарплатой в $ 3,75 млн в год.