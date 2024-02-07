Хоккейный агент оценил вероятность отъезда лидера «Авангарда» Ткачева в НХЛ

«Ткачёв – закономерный лидер «Авангарда» и всей лиги? Да, мы этого от Володи и ожидали. Он уверен в своих силах, никаких сомнений в Ткачёве не было. Контракт Ткачёва с «Авангардом» до 30 апреля 2026 года, речь об НХЛ не ведётся? Есть определённая опция, будем смотреть после завершения плей-офф», — сказал Бабаев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.