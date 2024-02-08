Дадонов реализовал буллит, мастерски переиграв Самсонова броском в девятку
В Торонто завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Даллас Старз» (5:4).
В середине третьего периода российский нападающий гостей Евгений Дадонов реализовал буллит, красивым броском в девятку переиграв своего соотечественника Илью Самсонова.
Отметим, что на счету Дадонова в этом матче дубль. Самсонов же отметился в этой встрече 27 сейвами.
«Кленовые листья» набрали 60 очков и занимают пятое место в таблице Восточной конференции.
«Даллас» не смог продлить четырёхматчевую победную серию, остался с 68 очками и делит с «Колорадо Эвеланш» второе место на Западе.
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