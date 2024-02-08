Российский хоккеист набрал пять очков в матче юниорской лиги Канады

Российский нападающий клуба «Лондон Найтс» Руслан Газизов набрал пять очков в выездном матче регулярного чемпионата Хоккейной лиги Онтарио (OHL) против «Флинт Файрбердз».

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Встреча завершилась со счетом 9:2. 20 летний Газизов оформил хет трик, сделал две результативные передачи и был признан первой звездой игры.

Россиянин в нынешнем сезоне набрал 57 очков (24 шайб + 33 передачи), он занимает 18 е место в списке бомбардиров лиги.