«Почему я?». Получивший тяжелую травму Сергачев сделал заявление

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев прокомментировал травму, полученную в матче регулярного чемпионата с «Рейнджерс». RT на русском

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"Почему я? Почему сейчас? После всех пропущенных игр, вернуться и снова получить травму, чувствую несправедливость. Пытаюсь сохранять спокойствие и позитив, но это невозможно", - написал Сергачев на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). ТАСС

"Хотел написать, что я чувствую. Просто хотел, чтобы люди, которым я небезразличен, знали об этом. Я ценю все ваши сообщения. Спасибо медицинскому персоналу", — добавил Сергачев. Матч ТВ