Получивший тяжелую травму Сергачев сделал заявление

Хоккеист Сергачев — о травме: «Почему я? Почему сейчас? Пытаюсь сохранять спокойствие и позитив, но это невозможно»
Защитник «Тампы» Михаил Сергачев прокомментировал травму, полученную в матче регулярного чемпионата с «Рейнджерс». RT на русском
"Почему я? Почему сейчас? После всех пропущенных игр, вернуться и снова получить травму, чувствую несправедливость. Пытаюсь сохранять спокойствие и позитив, но это невозможно", - написал Сергачев на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). ТАСС
"Хотел написать, что я чувствую. Просто хотел, чтобы люди, которым я небезразличен, знали об этом. Я ценю все ваши сообщения. Спасибо медицинскому персоналу", — добавил Сергачев. Матч ТВ
Защитника «Тампы» унесли на носилках во время матча с «Рейнджерс» (1:3) – россиянин применил силовой прием против Алексиса Лафреньера и подвернул левый голеностоп. Sports.ru