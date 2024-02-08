Президента КХЛ Алексея Морозова наградили орденом Дружбы

— За заслуги в области физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Дружбы Морозова Алексея Алексеевича — президента общества с ограниченной ответственностью «Континентальная хоккейная лига», город Москва, — говорится в сообщении.

Морозову 46 лет. Он был избран президентом КХЛ в феврале 2020 года. Ранее он выступал на позиции нападающего за «Крылья Советов», «Питтсбург Пингвинз», «Ак Барс» и ЦСКА. В составе сборной России Морозов стал двукратным чемпионом мира (2008, 2009) и серебряным призером Олимпийских игр 1998.