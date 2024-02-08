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Путин наградил орденом Дружбы президента КХЛ Морозова

Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы главу Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексея Морозова, соответствующий указ опубликован на официальном интернет портале правовой информации.

Президента КХЛ Алексея Морозова наградили орденом Дружбы
© КХЛ

— За заслуги в области физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Дружбы Морозова Алексея Алексеевича — президента общества с ограниченной ответственностью «Континентальная хоккейная лига», город Москва, — говорится в сообщении.

Морозову 46 лет. Он был избран президентом КХЛ в феврале 2020 года. Ранее он выступал на позиции нападающего за «Крылья Советов», «Питтсбург Пингвинз», «Ак Барс» и ЦСКА. В составе сборной России Морозов стал двукратным чемпионом мира (2008, 2009) и серебряным призером Олимпийских игр 1998.

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