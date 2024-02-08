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«Спартак» обыграл «Авангард» – 5:3. У команды Жамнова 5 побед в 6 последних матчах

В ходе игры красно-белые вели 4:0, после чего «Авангард» отыграл три шайбы подряд, а итоговый результат установил гол Максима Цыплакова.

«Спартак» обыграл «Авангард» – 5:3. У команды Жамнова 5 побед в 6 последних матчах
© Sports.ru

«Спартак» одержал пять побед в прошедших шести матчах, уступив «Локомотиву» (1:2) на этом отрезке.

«Авангард» находится на второй позиции в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 84 балла в 60 матчах.

«Спартак» набрал 80 очков в 60 играх и располагается на четвертой строчке в таблице Западной конференции.

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