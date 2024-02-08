СКА обыграл «Барыс» по буллитам в матче регулярного чемпионата КХЛ

СКА на выезде обыграл «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:1Б).

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В составе казахстанского клуба отличился Нельсон Ножье. Канадец забросил шайбу в большинстве в начале третьего периода. В концовке встречи СКА снял вратаря и смог отыгрался за 42 секунды до финальной сирены благодаря голу Александра Никишина.

Решающий буллит в составе петербургских армейцев реализовал Марат Хайруллин.

«Барыс» проигрывает на протяжении девяти матчей подряд. Последний раз подопечные Олега Болякина одерживали победу 16 января в матче против «Салавата Юлаева» (3:2Б).

После 60-ти матчей «Барыс» с 46-ю очками занимает последнее место в Восточной конференции. В следующем матче казахстанцы дома встретятся со «Спартаком». Матч пройдет в субботу, 10 февраля. Начало встречи — в 14:00 по московскому времени.