«Лада» в серии буллитов проиграла «Амуру», «Барыс» лишился шансов выйти в плей‑офф КХЛ
Тольяттинская «Лада» проиграла хабаровскому «Амуру» в домашнем матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.
Основное время встречи и овертайм завершились со счетом 0:0. В серии буллитов победу «Амуру» принес точный бросок Алекса Бродхерста.
«Амур» набрал 62 очка и поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, лишив «Барыс» (46) шансов на выход в плей офф. «Лада» (72) идет на седьмом месте.
В следующем матче «Лада» отправится на выезд к петербургскому СКА, а «Амур» примет челябинский «Трактор». Обе встречи состоятся 13 февраля.
Матчи Фонбет Чемпионата КХЛ смотрите на канале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.
КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
«Лада» (Тольятти) — «Амур» (Хабаровск) — 0:1 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Победный буллит: Бродхёрст