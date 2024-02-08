«Лада» в серии буллитов проиграла «Амуру»

Тольяттинская «Лада» проиграла хабаровскому «Амуру» в домашнем матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

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Основное время встречи и овертайм завершились со счетом 0:0. В серии буллитов победу «Амуру» принес точный бросок Алекса Бродхерста.

«Амур» набрал 62 очка и поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, лишив «Барыс» (46) шансов на выход в плей офф. «Лада» (72) идет на седьмом месте.

В следующем матче «Лада» отправится на выезд к петербургскому СКА, а «Амур» примет челябинский «Трактор». Обе встречи состоятся 13 февраля.

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КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

«Лада» (Тольятти) — «Амур» (Хабаровск) — 0:1 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)