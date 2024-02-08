Билялетдинов высказался о победе «Ак Барса» над «Трактором»

«В целом команда играла неплохо, ребята прекрасно понимали важность матча, виден был хороший настрой, была большая отдача, мне игра понравилась. Совсем недавно играли с „Трактором“, насколько изменилась подготовка? Мы всегда смотрим, как играет соперник. Они смотрят как мы играем. Знаем их сильные стороны, говорили, как надо играть против них. Ребята молодцы, справились», — цитирует Билялетдинова пресс-служба казанского клуба.