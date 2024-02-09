Сергачева прооперировали после тяжелой травмы в матче с «Рейнджерс»

«Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв перенёс успешную операцию сегодня в Нью-Йорке по стабилизации переломов большеберцовой и малоберцовой костей левой ноги. Ожидается, что Сергачёв вернётся в Тампу в ближайшие дни, чтобы немедленно приступить к реабилитации. График его возвращения на лёд пока не установлен», — говорится в заявлении клуба в социальной сети X (ранее Twitter).