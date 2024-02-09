Кучеров пробил Сорокина мощнейшим броском от синей линии

В эти минуты в Элмонте проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».

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На данный момент идёт второй период, счёт 3:2 в пользу хозяев.

Первую шайбу «молний» в этой встрече забросил российский нападающий Никита Кучеров, мощно бросив от синей линии и не оставив шансов своему соотечественнику — вратарю «островитян» Илье Сорокину.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео 33-й шайбы Кучерова в нынешнем сезоне:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.