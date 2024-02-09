В «Северстали» рассказали о приглашении Козырева в клуб

«Из того круга тренеров, которые были, выбор пал на Андрея Леонидовича. Провели переговоры, пригласили его, дали некий карт-бланш, сказали: „Вот команда, твори, действуй!“. Были опасения – как пройдём сезон, будем ли в плей-офф. Сезон начался очень хорошо – появилась игра, свой стиль: быстрый, комбинационный, короткий пас. Такая игра пропагандируется весь сезон, и сейчас она даёт плоды», — приводит слова Канакова пресс-служба КХЛ.