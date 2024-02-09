Алексей Морозов переизбран президентом КХЛ

«Спасибо всем, кто нас поддерживает и верит в команду КХЛ. Впереди нас ждёт много совместной работы на благо нашей любимой игры. Я и каждый в коллективе сделаем всё, чтобы интерес к хоккею только рос», — сказал функционер по итогам процедуры.