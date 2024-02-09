Алексей Морозов переизбран президентом КХЛ
Об этом сообщается на её сайте. Заочное заседание совета директоров состоялось сегодня. По итогам голосования Морозов был переизбран на свой пост единогласно.
«Спасибо всем, кто нас поддерживает и верит в команду КХЛ. Впереди нас ждёт много совместной работы на благо нашей любимой игры. Я и каждый в коллективе сделаем всё, чтобы интерес к хоккею только рос», — сказал функционер по итогам процедуры.
КХЛ — международная хоккейная лига, образованная в феврале 2008 г. для клубов из России и других стран Европы и Азии.