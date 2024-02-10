Сборная Китая по хоккею лишилась шансов отобраться на Олимпиаду 2026 года

Сборная Китая по хоккею со счетом 1:6 проиграла команде Румынии в матче второго тура олимпийского квалификационного турнира и лишилась шансов отобраться на Игры. Турнир проходит в Кардиффе.

В первом матче китайская сборная со счетом 1:10 проиграла команде Великобритании. В состав сборной Китая не вошли игроки клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Куньлунь Ред Стар".

В турнирной таблице группы сборная Румынии занимает 1-е место (6 очков; 2 матча), далее располагаются команды Великобритании (3; 1), Сербии (0; 1) и Китая (0; 2). В финальный этап квалификации на Олимпиаду, который пройдет с 29 августа по 1 сентября, выйдет лучшая команда группы.