Журналист TSN: если России не разрешат сыграть на Олимпиаде, это испортит мне турнир

«Не хочу портить праздник, но это всё, о чём я могу думать. Я надеюсь, что Россия… Ещё раз, это мировая проблема, и я понимаю это. Но турнир лучших их лучших… Кучеров, Василевский, Шестёркин — некоторые из лучших игроков — русские. Если им не разрешат сыграть, это испортит мне турнир. Не знаю, что вы думаете, ребята», — сказал Макленнан в опубликованном интервью на YouTube-канале TSN.