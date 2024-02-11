В Австралии 16 хоккеистов госпитализировали с отравлением угарным газом

По меньшей мере 16 хоккеистов были госпитализированы из-за отравления угарным газом на юге Австралии. Об этом сообщает радиостанция ABC .

По ее данным, игроки хоккейных команд Мельбурна и Аделаиды были госпитализированы после матча на ледовой арене в Аделаиде с симптомами отравления угарным газом. Прибывшие к месту происшествия экипажи спасателей и пожарной службы установили, что спортсмены пострадали из-за утечки жидкости из резервуаров машины для очистки льда.