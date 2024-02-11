Российский хоккеист лишится более 3,5 миллиона рублей за грязный прием в матче НХЛ

Российский защитник "Ванкувер Кэнакс" Никита Задоров получил двухматчевую дисквалификацию. Об этом сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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10 февраля в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Детройт Ред Уингз" российский защитник ударил в область головы и шеи форварда соперника Лукаса Рэймонда. В результате этого приема россиянин получил большой пятиминутный штраф, а также дисциплинарный штраф до конца игры. Встреча завершилась победой "Детройта" в овертайме со счетом 4:3.

Также согласно условиям коллективного соглашения, из его зарплаты вычтут $39 тыс. Деньги пойдут в фонд экстренной помощи игрокам.

Задоров выступает в НХЛ с 2013 года. С 2021 года защитник играл за "Калгари Флэймз". Также он в разное время защищал цвета "Чикаго", "Колорадо" и "Баффало".