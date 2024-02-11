Две хоккейные команды отравились угарным газом на ледовой арене

В Австралии спортсмены двух хоккейных команд из Мельбурна и Аделаиды отравились угарным газом на ледовой арене. Об этом сообщает АBC News.

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Инцидент произошел на ледовой арене в австралийской Аделаиде, как минимум 16 игроков двух хоккейных команд попали в больницу с отравлением угарным гаком после матча.

По предварительной информации, спортсмены пострадали из-за утечки газа из резервуара машины для очистки льда. Все госпитализированные находятся под наблюдением медиков, некоторым из хоккеистов потребовалась кислородная терапия.