Журналистка из США назвала единственный тип броска, которым Овечкин еще не забивал в НХЛ

«Ещё один день — ещё одна веха для капитана «Вашингтон Кэпиталз» Алекса Овечкина, который в субботу побил один из рекордов Уэйна Гретцки, преследуя его крупнейшее достижения.



Вторая половина сезона-2023/2024 пока что складывается удачно для 38-летнего хоккеиста, который забил голы в четырёх матчах подряд. А теперь после слабого старта кампании их количество возросло до 12 в сезоне. Похоже, он снова обретает свою игру, набрав 15 очков в последних 14 матчах.



Шайба Овечкина также стала 834-й в карьере, ему нужен ещё всего 61 гол, чтобы обогнать Уэйна Гретцки и стать лучшим снайпером в истории НХЛ.



Рекорд по голам в пустые ворота — один из многочисленных рекордов, которыми Овечкин уже владеет в департаменте голеадорства. Его 304 гола в большинстве — это самый высокий показатель в истории НХЛ. Он также забросил больше всех шайб в истории НХЛ, играя всего за одну команду.



Овечкин также забивал гол всеми типами бросков в своей карьере, кроме одного: с разворота из-за ворот», — приводит слова Сильбер The Hockey News.