Россиянин Бобровский стал второй звездой недели в НХЛ

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский был признан второй звездой прошедшей игровой недели в Национальной хоккейной лиге, сообщает пресс служба НХЛ.

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Бобровский помог команде одержать две победы в двух матчах, отразив 56 из 58 бросков по своим воротам. В одной игре он сделал «сухарь».

Первой звездой недели стал вратарь «Калгари» Якуб Маркстрем. В активе шведского голкипера три подряд выигранных матча, в которых он в среднем пропускал 2,00 шайбы и отражал 93,9% бросков.