Шестеркин признан первой звездой игрового дня в НХЛ

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин, оформивший свой первый шат-аут в нынешнем сезоне в сегодняшнем матче с «Калгари Флэймз» (2:0), признан первой звездой дня в НХЛ.

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В этой встрече россиянин отразил 30 бросков. Также в этой игре Шестёркин имел шанс отличиться голом после броска по пустым воротам соперника в концовке матча, однако шайба прошла мимо.

Всего в нынешнем регулярном чемпионате на счету Шестёркина 34 матча, в которых он отражал 90,2% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,78. В целом за карьеру в сильнейшей лиге мира россиянин 12-й раз отыграл «на ноль».