Клуб КХЛ заявил о покорении мирового рекорда

Хоккейный клуб СКА установил мировой рекорд по посещаемости в закрытых помещениях. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Достижение было зафиксировано на первом матче команды на стадионе «СКА-Арена» 11 февраля, где соперником питерских армейцев стал «Сочи». В ходе третьего периода было объявлено, что на игру по билетам пришел 21 481 человек.

«К сегодняшнему дню подведены общие итоги. Включая аккредитованных на игру гостей хоккейных клубов СКА и «Сочи», семьи и родственники игроков, волонтеров и тех, кто также работал на матче, на «СКА-Арене» было еще 2264 человека. Таким образом, общее количество посетителей хоккейной встречи СКА — «Сочи» составляет 23 745 человек», — говорится в сообщении.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2009 году на матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго» дома победил «Калгари» со счетом 5:2. При этом ту игру только по билетам посетили 22 146 зрителей.

В СКА подчеркнули, что учет аккредитованных лиц является нормальным в мировой практике. В частности, отмечают в клубе, подобный учет ведется в Российской премьер-лиге (РПЛ) и на матчах Кубка России по футболу.