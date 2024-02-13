Борис Михайлов резко отреагировал на отстранение сборной России

«Дело не в Люке Тардифе, он исполняет решения других. Он только подписывает бумагу: «да, согласны». Я прекрасно понимаю, что без сборной России интерес ко всем соревнованиям пропадает. Почему так настойчивы финны и шведы? Тоже понятно. Они никогда не были к нам дружелюбны. Мы их всегда обыгрываем, мы их ближайшие конкуренты. Они голосуют против для того, чтобы в каком-то виде зайти в призёры тех или иных соревнований. Нам нужно продолжать готовиться и работать. Всё равно они без нас никуда не денутся. Будут как мыши в клетке копаться, не более того. У них нет ни совести, ни чести – они всё прекрасно понимают. Давайте наберём терпения и будем готовить весь наш хоккей к 2026 году. Уверен, что к этому времени закончится СВО, мы победим и с нами будут совсем по-другому разговаривать. Никуда они не денутся», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.