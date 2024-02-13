В Международной федерации хоккея высказались об участии России в Олимпиаде

"Как обычно, мы принимаем решение год за годом. Сборная России не зависит от рейтинга так, как команда Белоруссии. Вопрос об участии сборной России в Олимпийских играх будет решаться в феврале-марте 2025 года", - сказал Тардиф. ТАСС