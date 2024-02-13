В Международной федерации хоккея высказались об участии России в Олимпиаде

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф высказался об участии сборной России в Олимпийских играх 2026 года. Lenta.ru
"Как обычно, мы принимаем решение год за годом. Сборная России не зависит от рейтинга так, как команда Белоруссии. Вопрос об участии сборной России в Олимпийских играх будет решаться в феврале-марте 2025 года", - сказал Тардиф. ТАСС
Ранее 13 февраля IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии. Причиной стали текущие риски безопасности. Отмечается, что Россия и Белоруссия не примут участие в сезоне 2024/2025. Матч ТВ