В Словакии призвали отменить запрет на вызов в сборную хоккеистов, выступающих в КХЛ
Глава парламента Словакии Петер Пеллегрини призвал местную федерацию хоккея пересмотреть свою позицию, согласно которой словацкие хоккеисты, выступающие в КХЛ, не должны вызываться в национальную сборную.
«Приближается чемпионат мира по хоккею, и у нас начинается абсурдная дискуссия в связи с тем, что игроки, выступающие в КХЛ, следовательно в российской хоккейной лиге, не должны представлять Словакию. Опять называются конкретные имена. Поэтому я призываю Словацкую федерацию хоккея серьезно обдумать свою позицию и не торопиться с принятием решения, которое бы под бессмысленным давлением оппозиционных партий и СМИ не позволило бы этим хоккеистам представлять Словакию» — сказал Пеллегрини в своём видеообращении.
При этом, политик привёл в пример НХЛ, которая не вводила никаких запретов в отношении российских хоккеистов.
Напомним, ранее хоккейные федерации некоторых европейских стран объявили, что не будут вызывать в свои национальные команы хоккеистов, выступающих в России.