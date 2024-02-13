В Словакии призвали отменить запрет на вызов в сборную хоккеистов, выступающих в КХЛ

«Приближается чемпионат мира по хоккею, и у нас начинается абсурдная дискуссия в связи с тем, что игроки, выступающие в КХЛ, следовательно в российской хоккейной лиге, не должны представлять Словакию. Опять называются конкретные имена. Поэтому я призываю Словацкую федерацию хоккея серьезно обдумать свою позицию и не торопиться с принятием решения, которое бы под бессмысленным давлением оппозиционных партий и СМИ не позволило бы этим хоккеистам представлять Словакию» — сказал Пеллегрини в своём видеообращении.