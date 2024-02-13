В ФХР сделали заявление после продления отстранения российских хоккеистов

Федерация хоккея России (ФХР) считает, что решение об отстранении сборной России лоббируется некоторыми хоккейными федерациями, которые боятся конкуренции. Газета.Ru
Также в ФХР раскритиковали и формальный повод для этого отстранения - "соображения безопасности", поскольку участники вооруженных конфликтов по-прежнему принимают участие в соревнованиях. Российская газета
В Федерации отметили, что заседание Совета ИИХФ проходило без участия представителей России, и считает принятое решение дискриминационным. Sports.ru
В понедельник IIHF выпустила пресс релиз, согласно которому сборные России и Белоруссии не будут допущены до международных соревнований под эгидой организации в сезоне 2024/25. Матч ТВ