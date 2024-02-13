В ФХР сделали заявление после продления отстранения российских хоккеистов

Федерация хоккея России (ФХР) считает, что решение об отстранении сборной России лоббируется некоторыми хоккейными федерациями, которые боятся конкуренции. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте ФХР.

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«Федерация хоккея России разочарована решением Международной федерации хоккея продлить отстранение команд России от международных турниров системы ИИХФ на сезон-2024/25.



ФХР отмечает, что заседание Совета IIHF проходило без участия представителей России, и считает принятое решение дискриминационным», — сказано в заявлении.

Заседании совета Международной федерации хоккея (IIHF), на котором было принято решение о продлении отстранения россиян, прошло 12-13 февраля. Как сообщает пресс-служба IIHF, совет продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.