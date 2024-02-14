Олимпийский чемпион заявил о наглости IIHF после отстранения России

"Было понятно, что Павел Владимирович Буре будет за нас ратовать и будет вопросы задавать негодяям. А негодяи не хотят правду. Поэтому его и не допустили до обсуждения. Возможно ли такое поведение со стороны IIHF? Ну они теперь обнаглели. Им разрешили все, они и делают. Там же и шведы, и финны, которые обиженные. Для нас это маразм, а для них — нормальное поведение", - заявил Кожевников.