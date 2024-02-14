Овечкин забил в шестом матче подряд в НХЛ

Автором третьей шайбы в составе хозяев стал российский нападающий Александр Овечкин, реализовавший большинство на 50-й минуте. Капитан столичной команды отличился в шестом матче подряд, чего с ним не происходило с декабря 2018 года. Ассистентом у Овечкина выступил американский защитник Джон Карлсон. Для россиянина этот гол стал 305-м за карьеру в НХЛ при игре в большинстве.