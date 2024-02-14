СКА обратился в СДК КХЛ по двум эпизодам встречи с «Ладой»

СКА направил в СДК КХЛ прошение рассмотреть два эпизода матча 13 февраля против тольяттинской «Лады» с участием нападающего петербургского клуба Гальченюком, сообщает «Матч ТВ».

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По информации источника, игрок был внесен в список травмированных игроков по итогам встречи. Сроки восстановления игрока не определены. Повреждение армейца не известен.

Форвард клуба из Тольятти Трой Джозефс на 2-й минуте встречи нанес удар по голове Гельченюку, однако удаления не последовало.