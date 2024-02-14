СКА обратился в СДК КХЛ по двум эпизодам встречи с «Ладой»

СКА попросил СДК рассмотреть два эпизода с Гальченюком в матче с «Ладой»
СКА направил в СДК КХЛ прошение рассмотреть два эпизода матча 13 февраля против тольяттинской «Лады» с участием нападающего петербургского клуба Гальченюком, сообщает «Матч ТВ».
По информации источника, игрок был внесен в список травмированных игроков по итогам встречи. Сроки восстановления игрока не определены. Повреждение армейца не известен.
Форвард клуба из Тольятти Трой Джозефс на 2-й минуте встречи нанес удар по голове Гельченюку, однако удаления не последовало.
На 22-й минуте защитник «Лады» Владислав Семин столкнулся с форвардом СКА корпурсом. После просмотра видео арбитры удалили игрока тольяттинцев, а Гальченюк не смог доиграть матч и на лед не возвращался.